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Haber Merkezi

İzmir- Bursa yolunda, iki kadın sürücü arasında kavga çıktı.

İsmi öğrenilemeyen kadın sürücülerden birisi, aracından inerek diğer kadın sürücünün bulunduğu araca doğru yöneldi.

Oldukça öfkelenen kadın sürücü, arabaya sertçe vurmaya ve küfürler savurmaya başladı.

"ÇOCUK KORKUYOR"

O sırada arabada çocuk olduğunu söyleyen diğer kadın sürücü ise "Korkuyor" diyerek öfkeli olan sürücünün sakinleşmesini bekledi.

Ancak araçtan inen kadın sürücü, sakinleşmek yerine daha da öfkelendi.

"Senin a......" "Mal" diyen kadın sürücünün o anları dehşete düşürdü.

ARABAYA VURDU

Arabaya vuran ve hakaretler eden kadın sürücüyü yanında annesi olduğu öğrenilen kadın, sakinleştirmeye ve yeniden arabaya bindirmeye çalıştı.

Aracından inmeyen ve o anları kayda alan diğer sürücü ise "Camı kıracak. Terbiyesize bak. Annesi de bizi çekiyor bir de. Biz bir şey yapmadık." diyerek uzaklaştı.