İzmir'de aynı yaştaki iki kuzen, trafik kazası kurbanı

İHA

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi'nde bu gece saat 02.00 sıralarında, Umut Erkan (21) yönetimindeki 45 KB 6296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkararak müdahale ettiği Umut Erkan ve kuzeni Efe Kamil Erkan, kazada hayatını kaybetti. Cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aileleri büyük bir acı yaşarken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.