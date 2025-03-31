Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'de taksi esnafına bela olan dolandırıcı, tekrar polis ekibin etakıldı

Geçtiğimiz aylarda bir taksici, arabasına binen ve kendisini subay veya astsubay olarak tanıtan Semih B.'nin(28) IBAN üzerinden yapması gerek ödemeyi yapmaması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yakalanıp gözaltına alınan Semih B. 14 Şubat günü gerçekleşen duruşmada, "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

AZILI DOLANDIRICI DURMADI

Semih B.'nin tutukluluk hali, hükümle birlikte almış olduğu ceza miktarı dikkate alınarak, istinaf yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verildi.

Ceza aldıktan sonra serbest bırakılan Semih B. bu sefer de polis kıyafeti giydi.

YAZLIK ÜNİFORMA ELE VERDİ

Sokaklarda yazlık üniformayla gezen Semih B. polislerin dikkatini çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre hala kışlık kıyafetin geçerli olduğunu bilen polis ekipleri, Semih B.'den şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi.

"PSİKOLOJİM BOZUK"

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda dolandırıcılıktan aranması çıkınca gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen Semih B. ilk sorgusunda psikolojisinin bozuk olduğunu belirtip "Resmi üniformaları seviyorum o yüzden giyiyorum" dedi.

Öte yandan, Semih B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.