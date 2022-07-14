İzmir'de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları

Bir eve giren hırsızlar, polis ekipleri tarafından balkonda kıskıvrak yakalanırken şüphelilerin, ev sahibi kadından özür dileyip yalvarma anları kameralara yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde bir eve hırsızların girdiği, emniyet güçlerine bildirildi.

İhbar üzerine, bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri bölgeye gittiğinde, adresin önünde çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark etti.

Kapıyı zorlayıp içeri girdiler

Bunun üzerine derhal eve çıkan ekipler, kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girildiğini, ardından kapının açılmaması için kapatılıp arkasına destek koyulduğunu tespit etti.

İzmir'de balkonda yakalan hırsızların ev sahibine yalvarış anları VİDEO







Ekipler de eve giriş yaptı

Polis ekipleri hırsızların mağdur ettiği evin sahibi kadından, evin anahtarını alarak içeri girdi. Ekipler, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinesinin, kettlenin ve fırının yerinden çıkartıp kapıya getirildiğini; televizyon ve elektrikli süpürgenin terasa çıkartılıp taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

Hırsızlar terasta yakalandı

Neredeyse evin içerisindeki tüm elektronik eşyaları çalan şüpheliler H.T. ve H.T., polis tarafından evin teras bölümünde saklanırken hırsızlık yapmada kullandıkları aletlerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler kadına yalvardı

Hırsızların yakalandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken şüpheliler H.T. ve H.T.'nin, ev sahibi olan kadına yalvararak özür diledikleri görüldü.

Hırsızlar emniyete götürüldü

İHA'nın haberine göre; polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



