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    İzmir'de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları

    Bir eve giren hırsızlar, polis ekipleri tarafından balkonda kıskıvrak yakalanırken şüphelilerin, ev sahibi kadından özür dileyip yalvarma anları kameralara yansıdı.
    • 14.07.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 11:13
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    İzmir'de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde bir eve hırsızların girdiği, emniyet güçlerine bildirildi.

    İhbar üzerine, bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

    Polis ekipleri bölgeye gittiğinde, adresin önünde çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark etti.

    Kapıyı zorlayıp içeri girdiler

    Bunun üzerine derhal eve çıkan ekipler, kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girildiğini, ardından kapının açılmaması için kapatılıp arkasına destek koyulduğunu tespit etti.

    İzmir'de balkonda yakalan hırsızların ev sahibine yalvarış anları VİDEO


    Ekipler de eve giriş yaptı

    Polis ekipleri hırsızların mağdur ettiği evin sahibi kadından, evin anahtarını alarak içeri girdi. Ekipler, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinesinin, kettlenin ve fırının yerinden çıkartıp kapıya getirildiğini; televizyon ve elektrikli süpürgenin terasa çıkartılıp taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

    İzmir de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları #1

    Hırsızlar terasta yakalandı

    Neredeyse evin içerisindeki tüm elektronik eşyaları çalan şüpheliler H.T. ve H.T., polis tarafından evin teras bölümünde saklanırken hırsızlık yapmada kullandıkları aletlerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

    Şüpheliler kadına yalvardı

    Hırsızların yakalandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken şüpheliler H.T. ve H.T.'nin, ev sahibi olan kadına yalvararak özür diledikleri görüldü.

    Hırsızlar emniyete götürüldü

    İHA'nın haberine göre; polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    İzmir de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları #2

    İzmir de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları #3

    İzmir de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları #4


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