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- İzmir'de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları
İzmir'de balkonda yakalanan hırsızların ev sahibine yalvarış anları
- 14.07.2022 - 10:15
- Güncelleme : 14.07.2022 - 11:13
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde bir eve hırsızların girdiği, emniyet güçlerine bildirildi.
İhbar üzerine, bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Polis ekipleri bölgeye gittiğinde, adresin önünde çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark etti.
Kapıyı zorlayıp içeri girdiler
Bunun üzerine derhal eve çıkan ekipler, kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girildiğini, ardından kapının açılmaması için kapatılıp arkasına destek koyulduğunu tespit etti.
İzmir'de balkonda yakalan hırsızların ev sahibine yalvarış anları VİDEO
Ekipler de eve giriş yaptı
Polis ekipleri hırsızların mağdur ettiği evin sahibi kadından, evin anahtarını alarak içeri girdi. Ekipler, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinesinin, kettlenin ve fırının yerinden çıkartıp kapıya getirildiğini; televizyon ve elektrikli süpürgenin terasa çıkartılıp taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.
Hırsızlar terasta yakalandı
Neredeyse evin içerisindeki tüm elektronik eşyaları çalan şüpheliler H.T. ve H.T., polis tarafından evin teras bölümünde saklanırken hırsızlık yapmada kullandıkları aletlerle birlikte kıskıvrak yakalandı.
Şüpheliler kadına yalvardı
Hırsızların yakalandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken şüpheliler H.T. ve H.T.'nin, ev sahibi olan kadına yalvararak özür diledikleri görüldü.
Hırsızlar emniyete götürüldü
İHA'nın haberine göre; polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.