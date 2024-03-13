İzmir'de bıçakla yaralanan şahıs hastanede can verdi İzmir'de evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak'ın (35) karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede can verdi

Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kıyak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Meydana gelen cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)