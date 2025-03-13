İHA

Başıboş köpekler insanlara zarar vermeye devam ediyor...

Bu kez küçük bir çocuğun saldırıdan son anda kurtulduğu ve görüntülerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildiği o anların adresi; İzmir.

KÜÇÜK KIZ ANNESİ İLE AVM'YE GİTTİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın bir mağazaya girdi.

Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeğin yanına gitti.

ANNE KIZINI SANİYELERLE KURTARDI

Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi.

Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı.

ÇOCUĞUN AİLESİ MAĞAZA VE AVM'DEN ŞİKAETÇİ OLDU

Büyük korku yaşayan ve köpek saldırısında yaralanan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran AVM ve mağazadan şikayetçi oldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde annesi, halası ve kuzeniyle birlikte mağazaya giren 3 yaşındaki Elif'in köpeğin bulunduğu koltuğa geldiği, köpeğin bir anda küçük çocuğa saldırarak yüzünü ısırdığı ve anne Esra Erdoğan'ın kızını köpekten kurtardığı anlar yer aldı.

"AVM YÖNETİMİ VE MAĞAZA SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR"

Konuyla ilgili AVM yönetimi ve mağaza yönetiminin suçu birbirlerine attıklarını belirten ailenin avukatı Hakan Turhan, kamera görüntülerinde kızın köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığının apaçık ortada olduğunu belirtirken şu sözleri kullandı:

Müvekkillerim 2 Mart tarihinde AVM'ye gittiklerinde bir mağazaya giriyorlar ve mağazada bulunan köpeğin yanına gidiyor. Kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere köpeğe hiç bir hamle yapmayan küçük çocuk, köpek tarafından saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırı sonucu kızımız yüzünden ve kafasından yaralandı; ısırık izleri de mevcut.



Biz bu konuyla ilgili hızlı bir aksiyon gösterip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamera görüntülerinde müvekkilimin kızının köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığı apaçık ortadadır. Ancak dosyadaki ifadelerde, AVM yönetimi ve mağaza yönetimi suçu birbirine atmakta. Mağaza kendi gözetimi altında bir köpek olmadığını söylüyor ancak köpeğin uzun bir süredir orada barındırıldığını görüyoruz.

"TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR"

Bu tarz olayların tekrarlanmayacağını umduğunu söyleyen Turhan, şöyle konuştu: