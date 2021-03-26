İzmir'de bir kadına ait kafatası ve kaburga kemikleri bulundu

İzmir'de bir kadına ait kafatası ve kaburga kemikleri bulundu

İhbar üzerine ormanlık alana giden polis ekipleri, bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemiklerini buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, bir kişi ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti.

İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

KAFATASI VE KABURGA BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı.

Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından parçalar İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.