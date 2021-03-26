Euro
9.3846
0.31%
Dolar
7.9326
-0.09%
Altın
441.35
0.2%
Borsa
1.394
0%
Bitcoin
422.980
-3.18%
EXEN Coin
15.10
21.77%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    İzmir'de bir kadına ait kafatası ve kaburga kemikleri bulundu

    İhbar üzerine ormanlık alana giden polis ekipleri, bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemiklerini buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de bir kadına ait kafatası ve kaburga kemikleri bulundu

    İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, bir kişi ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti.

    Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti.

    İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

    KAFATASI VE KABURGA BULUNDU

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı.

    Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından parçalar İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    İzmir de bir kadına ait kafatası ve kaburga kemikleri bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir