Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti
İHA

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat'ın Yerköy ilçe yolunun 5'inci kilometresinde M.Ç. idaresindeki otomobil, tali yoldan çıkan Bekir Önal yönetimindeki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çift hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Bekir Önal ile yanında yolcu olarak bulunan Melek Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Diğer otomobil sürücüsü M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)