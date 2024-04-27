Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti

İHA
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat'ın Yerköy ilçe yolunun 5'inci kilometresinde M.Ç. idaresindeki otomobil, tali yoldan çıkan Bekir Önal yönetimindeki otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çift hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Bekir Önal ile yanında yolcu olarak bulunan Melek Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Diğer otomobil sürücüsü M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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