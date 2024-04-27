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Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti Çiçekdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.