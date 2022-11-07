Üniversiteye bağlı bir araştırma merkezinde gaz sıkışması kaynaklı patlama yaşandı. Yaralanan 2 temizlik personelinden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Ege Üniversitesi'nde yaşanan olayda temizlik personelleri, Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne girdi.

2 kişi yaralandı

Burada çalışma yaptıkları esnada bir kazanda şiddetli patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması sonucu yaşandığı ortaya çıkan patlamada 2 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA'nın aktarımına göre; son belirlemelere göre yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de bir laboratuvarda patlama yaşandı: 2 yaralı VİDEO



Üniversiteden açıklama geldi

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BESTMER) yürütülen deneyler sırasında meydana gelen kazada yaralanan Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eryaşar ve İdari Personel Bünyamin Çalışan tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz akademik ve idari personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir."