İstanbulluların tepesi atacak! Alarm verildi; 2 gün boyunca durum bu

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Geçtiğimiz Nisan ayında rekor sıcaklıklar yaşayan Türkiye, Mayıs'a ılık hava ve yağışlarla giriş yaptı.
Baharın gelmesiyle birlikte 81 ilde yaşayan vatandaşlar, sıcaklık düşüşü ve şiddetli yağışlarla karşılaştı.
Tüm şehirleri etkisi altına alan yağışlar son buldu ancak uzmanlardan farklı bir uyarı geldi.
İstanbul'da yaşayanlar, önümüzdeki 2 gün dikkatli olmalı.
Gece ve sabaha dikkat!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.
Düşen sıcaklıkları şu sözlerle duyurdu:
"İstanbullular pazartesi sabahı işe giderken erken saatlerde sıcaklık 5-6 derecelerde olacak. Pazartesi ve salı sabahı olmak üzere şu 2 sabah soğuk olacak. Yağış yok. Öğlenleri ılık, güneşli. Sadece gece ve sabaha dikkat..."