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İstanbulluların tepesi atacak! Alarm verildi; 2 gün boyunca durum bu

İstanbulluların tepesi atacak! Alarm verildi; 2 gün boyunca durum bu Tüm Türkiye, Mayıs ayıyla birlikte bahar havası beklerken, İstanbul'un hayalleri yıkıldı. Uzmanlar bu iki güne işaret etti. Sabahı ayır, akşamı ayrı vuracak.