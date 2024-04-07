İzmir'de damat cinayeti! Kayınpeder ile kayınbirader tutuklandı Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

İzmir'de kayınpeder ve kayınbirader dehşet saçtı..

Dün saat 15.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi.

Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı.

Damadını öldürdü

Silah ve bıçak kullanılan kavga esnasında damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı. Çevrede vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi.

M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.’nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Cinayeti itiraf ettiler

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren K.Ş.'nin ifadesinde, susma hakkını kullanmak istediği, kayınpeder M.S.Ş.'nin ise "Olayı ben gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)