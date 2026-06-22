İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbolcuların üzerinde ahlaksız eleştirilerin vermiş olduğu rahatsızlık vardı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ve teknik ekip hakkında yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi.

"FEDERASYON BAŞKANI BÖYLE KONUŞUR, ALIŞACAKSINIZ"

Hacıosmanoğlu, “Malzemecisinden futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine kalbimiz sızlıyor çünkü bunun için gelmemiştik buraya.” ifadelerini kullanarak üzüntüsünü belirtti.

Hacıosmanoğlu konuşmasında şöyle dedi:

“"60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes 'Federasyon başkanı böyle konuşur mu?' diyor. Evet konuşur, alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok"”

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"ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE AHLAKSIZ ELEŞTİRİLERİN ONLARA VERMİŞ OLDUĞU RAHATSIZLIK VARDI"

Eleştirilere de değinen Hacıosmanoğlu, “Teknik olarak eleştiriyorsunuz da Merih’in son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkmasa da içerik girse, bugün farklı bir şey konuşacaktık değil mi? Onun için bunlara takılmıyorum. Bunu düzeltecek olan da teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir.” dedi.

Oyuncular üzerindeki baskıya da değinen Hacıosmanoğlu, "Çocukların üzerinde bir baskı yok, sadece bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu rahatsızlık vardı. Onun dışında bir baskı yok çocukların üzerinde.” ifadelerini kullandı.