Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in (49) oturduğu daireye, iddiaya göre, aralarında borç nedeniyle husumet olan M.A. (34) geldi.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti.

ANNESİNE GÖNDERDİ

Daha sonra Düşmez'in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez'in annesine gönderdi ve kaçtı.

Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırıp ve zarara uğrattığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.