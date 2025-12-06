İzmir'de drift yapan 2 sürücüye 138 bin lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’in Yunus Emre Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde iki otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araç sürücülerinin A.E.D.B. ve V.İ. olduğu tespit edildi.

12 İHLALDEN 73 BİN LİRA CEZA YEDİ

Ekipler, A.E.D.B.’nin drift dâhil toplam 12 farklı trafik ihlali gerçekleştirdiğini belirledi. Sürücüye 73 bin 101 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Aracı da trafikten menedildi.

65 BİN LİRA CEZA VE EHLİYETİ İPTAL

Diğer sürücü V.İ.’ye ise 9 ayrı ihlal nedeniyle 64 bin 958 TL ceza kesildi. Ayrıca V.İ.’nin, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D (drift) maddesini ikinci kez ihlal ettiği belirlenince sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Aracının trafikten menedilme süresi 60 gün olarak belirlendi.

Her iki sürücü hakkında da “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.