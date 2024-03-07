İzmir'de eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Seferihisar'da Suriyeli kadın, hırsızlık için girdiği evde, 70 yaşındaki eski kayınvalidesi Zadet Derin'i evinde defalarca bıçaklayarak katletti. Kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki 70 yaşındaki Zadet Derin'in müstakil evine, eski gelini 40 yaşındaki Emine Muhammed hırsızlık amaçlı geldi.

Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı.

İkili arasında yaşanan arbede sırasında Muhammed, yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı.

Derin kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Zadet Derin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayeti gelinin işlediği belirlendi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredeki vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olayı Emine Muhammed'in yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Emine Muhammed, jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan Emine Muhammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Emine Muhammed, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)