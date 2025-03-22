İzmir'in Menderes ilçesi Atatürk Caddesi mevkiinde sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, ışık ihlali yaparak karşı yöne geçmeye çalışan Rafi Cengiz (34) yönetimindeki motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle Rafi Cengiz, yaklaşık 5 metre savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri trafik kontrolünü sağlarken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı motosiklet ile aynı yöne geçmeye çalışan bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan aracın yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip karşıya geçmeye çalışan Rafi Cengiz'e çarptığı anlar yer aldı.
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