İzmir'de gece kulübünde kavga: 3 ölü

DHA

İzmir'in Urla ilçesinde kan donduran cinayet sarmalı....

Her ikisi de inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Sadık Sarıtaş ile amcası evli, 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş, gece saatlerinde Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezine gitti.

Amca ve yeğeni, eğlenmek için gittikleri mekanda 2 kişi ile tartıştı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, amca -yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı.

Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.