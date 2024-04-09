İzmir'de gençler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti Sosyal medya üzerinden tartışan gençler buluştukları parkta kavga ederken bir genç 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

DHA

İzmir'de gençler arasındaki kavga can aldı.

7 Nisan günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesindeki Hürriyet Parkı'nda

Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Karabağlar ilçesindeki Hürriyet Parkı'nda buluşan iki çocuk grup arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü.

Defalarca bıçaklandı

İsminin K.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçaklarken, kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Talihsiz çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

6 kişi tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonrasında, K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. serbest bırakıldı.

Acılı babadan paylaşım

Öte yandan Ege Hepbalıkçılar'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

Baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu." notunu düştü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)