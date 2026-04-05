Emmanuel Agbadou: Pozisyonun penaltıyla alakası yok
Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.

Derbinin ardından penaltı pozisyonuna değinerek hakem kararlarına tepki gösteren Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız" ifadelerini kullandı.

"BU LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Verilen kararın Türk futboluna zarar verdiğini savunan Agbadou, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum, lig için kötü. Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

