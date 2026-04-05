Hakem yorumcuları neler dedi? Kadıköy'de son dakikada penaltı kararı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

PENALTI KARARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Derbi karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Maçın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı.

Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve ayrıca pozisyon anının ceza sahası dışında olduğunu belirtti.

Yasin Kol penaltının atılmasını istedi.

Bu karar sonrası yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi ve sarı-lacivertliler derbiyi kazandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

HAKEM YORUMCULARININ GÖRÜŞLERİ

Müsabakanın ardından hakem yorumcuları verilen penaltıyı değerlendirdi.

Eski hakem Ahmet Çakar, pozisyon hakkında "Yemini billah ediyorum, VAR’da olsam kesinlikle ve kesinlikle çağırırım vallahi de billahi de penaltı değil derim." ifadelerini kullandı.

Eski hakemlerden Erman Toroğlu da tartışılan pozisyon hakkında "Net penaltı değil" sözlerini sarf etti.

Fırat Aydınus ise "Penaltı çok ama çok ağır bir karar, ben penaltı olarak değerlendirmiyorum" dedi.

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, "Eğer temas dışarıda başlayıp dışarıda devam ediyorsa, bu durumda karar dışarıda bir temas olarak değerlendirilmelidir. Ancak ben temasın içeride olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.