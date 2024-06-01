İzmir'de hayvan pazarının en büyük boğası 270 bin TL'ye satıldı Hayvan pazarlarında satışan sunulan büyük ve küçükbaş hayvanlar tek tek satılırken, 1,5 ton ağırlığında ve pazarın en büyük hayvanı olan boğa 270 bin TL'ye alıcı buldu.

DHA

Hayvan pazarlarında kıran kırana pazarlıklar başladı...

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi.

Dişi sığırlar 60 bin liradan başlayarak 120 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 60 ila 270 bin lira arasında alıcı buluyor.

Alıcıları acele etmeleri için uyardılar

Küçükbaş ise 14 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları ellerini çabuk tutmaları için uyardı.

Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1,5 ton ağırlığındaki boğa en büyük kurbanlık oldu.

"3 çadır hayvan getirmiştim. 2 çadır bitti"

Adana'dan getirilen 'Toros Kaplanı' adı boğanın sahibi Ramazan Dağgüllü (34), "Boğamı pazara getirir getirmez hemen 270 bin liraya sattım, alana hayırlı olsun. Evladımız gibi büyütüyoruz, yetiştiriyoruz. Satışlarımız çok iyi. 3 çadır hayvan getirmiştim. 2 çadır bitti, son 1 çadır kaldı." dedi.

Paşa, 270 bin TL'ye satıldı

Ağrı'dan İzmir'e getirilen 1 ton 280 kilogram ağırlığındaki 285 bin liraya satışa çıkardığı 'Paşa' isimli boğa için de kıran kırana pazarlık yaşandı.

Hayvan sahibi Erdal Karakoç ile tekstil atölyesi sahibi Özgür Bekimkayan (32), tokalaşarak pazarlık yaptı. Pazarlık sonrası boğa 270 bin TL'ye satıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)