İzmir'de kan donduran cinayet: Eski sevgilisini döverek öldürdü

DHA

İzmir'de kan donduran bir eski sevgili cinayeti yaşandı.

Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta konuşmak için buluşan 27 yaşıdaki Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'yı darbetmeye başladı.

BAŞINI KALDIRIMA VURARAK ÖLDÜRDÜ

O.G., genç kızın başını defalarca yere vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

İLK ŞİDDET VAKASI DEĞİL

O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.