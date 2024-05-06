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İzmir'de kavgaya müdahale eden polise saldırdı

İzmir'de kavgaya müdahale eden polise saldırdı İzmir'in Bornova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Polislerden birine kafa atan ve daha sonra müdahale eden diğer polislere de yumruklarla saldıran genç, zor kullanılarak gözaltına alındı.