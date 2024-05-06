İzmir'de Bornova Küçükpark Meydan'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, tarafları ayırarak olaya müdahale etti.
Bu esnada kavgaya karıştığı öğrenilen E.O.D. (25), polis ekiplerine zorluk çıkarttı.
Gözaltına alınacağı esnada kendisinin yanına giden bir polisin kaskına kafa atan E.O.D., daha sonra kendisine müdahale eden polislere de yumruklarıyla saldırdı.
Polise saldırdı: Kafa atmaya kalktı
Polislere saldıran genç daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürülürken, saldırıya uğrayan polis memurlarının da kendisinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Öte yandan yaşanan kargaşa, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O anlar böyle kaydedildi
Görüntülerde, E.O.D.'nin kendisine müdahale eden polislere direnmesi, polislerden birinin kaskına kafa atması ve diğerlerine yumruklarla karşılık verdiği anlar görüntülendi.
Öte yandan görüntülerde, E.O.D.'ye polis ekiplerinin müdahale etmesi ve gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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