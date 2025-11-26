İzmir'de kaybolan köpeğinin başına ödül koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Menemen'de yaşayan Ayşe Küçüksille, köpeği 'Yaşar'ı 15 Kasım'da arkadaşı Şule Çörekçi'ye emanet etti.

Ancak Çörekçi, aynı gün evinde çıkan yangında kedileriyle birlikte hayatını kaybetti.

Yangın sırasında Küçüksille'nin dışarı kaçtığı sanılan köpeği 'Yaşar' kayboldu.

Yanan evin çevresi ve civar köylerde kapı kapı, sokak sokak gezerek köpeğini duvarlara ve direklere yapıştırdığı ilanlarla arayan Küçüksille, bulana 50 bin lira ödül vereceğini söyledi.

"CESEDİ YOKTU, YAŞAR ÇOK HASSAS BİR KÖPEKTİ"

Önce arkadaşının evinde çıkan yangında köpeği Yaşar'ın da ölmüş olabileceğini düşündüğünü belirten Küçüksille, "Ancak cesedi yoktu. Sebebi halen araştırılan o yangında evin içinde arkadaşım Şule, 80'den fazla kedisi ve iki köpeğiyle yaşıyordu. Kendisiyle birlikte birçoğu yanarak öldü. İşim nedeniyle çok sık şehir dışına çıktığım için köpeğimi, Şule ablaya bırakırdım.

Normalde geceleri hep onunla yatardı. Ama yangından sonra evde Yaşar'ın ölüsünü bulamayınca, o gece hiç eve girmemiş olabileceğini düşündüm. Onu aramaya gittiğimizde evin çevresinden kedi cesetleri ve kemikler çıkarıyorduk. '

Acaba aralarında Yaşar var mı' diye korku ve tedirginlik yaşıyordum. Yaşar, çok hassas bir köpekti. Yangın çıktığında bahçede de birçok köpek varmış. İçlerinden ilk müdahale ile bahçeden kaçan köpekler olmuş; büyük ihtimalle Yaşar da onlardan biri. Hareketli bir köpekti. Her yerde onu arıyorum" dedi.

"BELLİ YERLERE KAMERA KOYDUK"

İhbarlar doğrultusunda Belen, Haykıran, Hasanlar ve Görece köylerinde detaylı arama yaptıklarını söyleyen Küçüksille, "Belli yerlere kamera koyduk. Yaşar'ın ve benim kıyafetlerimden bıraktık, belki kokudan tanır diye. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Çok akıllı bir köpekti, döneceğine inanıyorum. O travma ile kaç kilometre uzağa gitti, ne kadar koştu, hangi yöne gitti düşünüp duruyorum.

Yanan evin arkasındaki yaşam alanı yakınına 3 yıldır getirdiğim için buranın kokusunu da biliyor. Yanan eve belki gitmez yangın kokusundan dolayı ama buranın yolunu mutlaka bulur.

Bir yandan onu arıyor, bir yandan destek bekleyen yaşam alanındaki köpekler ile ilgileniyorum. Gönüllü olarak oraya destek veriyoruz" diye konuştu.

Köpeği Yaşar'ın geçirdiği gençlik hastalığı nedeniyle sürekli başının titrediğini söyleyen Küçüksille, kuyruğunun ucunun beyaz olduğunu, kulaklarının ucuna doğru siyahlaştığını ve 4 patisinin üstünün de beyaz olduğunu hatırlattı.

"ADIYLA YAŞASIN DİYE ADINI DA 'YAŞAR' KOYDUK"

Küçüksille, "Bulana vermek üzere 50 bin lira ödül koyduk. Adına çok duyarlı. Hem mavi tasması hem de gri pire tasması var. Çok arayan oluyor. Çocuklar da arıyor, ödül cazip geliyor. Kapı kapı geziyorum.

Daha fazla desteğe ihtiyacım var. Belki de biri sevdi, aldı. Kendini sevdiren bir köpekti, biri alıp bahçesine bağlamış olabilir. Ne olur, yerini bilen ya da gören varsa haber versin. Hep, 'Yaşar benim sınavım' diyordum. Onunla sınav vermeye devam ediyorum.

Pandemi döneminde, 2021 yılı başlarında sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda, bağış toplayıp dağda bayırda sokak köpeklerini polisten izin alarak besliyorduk. Ahmetbeyli tarafında besleme yaparken onu buldum. O zaman 4 aylıktı. Gençlik hastalığı vardı. Aldık, tedavi ettirdik, 'Sahiplendiririz belki' dedik.

Ama çoktan bağ kurulmuştu. Adıyla yaşasın diye adını da 'Yaşar' koyduk. Onu o kadar çok sevgiye boğduk ki bir sokak köpeği ama çok özel bir köpekti. Nasıl bir travmayla yangından kaçtı acaba diye düşünüyorum. Oradan kaçan köpekleri görüyoruz, hepsi travmalı" dedi.