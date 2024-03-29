İHA
İzmir'de E.B isimli baba, küçük yaştaki kız çocuğuna otobanda tır kullandırdı.
O anları kayıt altına alan baba, daha sonra görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler sosyal medyada yayılırken trafiği tehlikeye atan babanın paylaşımı tepki gördü.
Adli işlem başlatıldı
Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tırın şoför koltuğundaki küçük yaştaki kız çocuğunun Y.B., yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğunu tespit etti.
Tır plakası ve E.B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari para cezası kesildi.
Öte yandan E.B. ve kızı hakkında trafik güvenliğini tehlike atma suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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