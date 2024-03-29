İzmir'de kız çocuğuna tır kullandıran baba tepki topladı İzmir'de küçük yaştaki kızına tır kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya idari para cezası uygulanarak hakkında işlem başlatıldı.

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İHA

İzmir'de E.B isimli baba, küçük yaştaki kız çocuğuna otobanda tır kullandırdı.

O anları kayıt altına alan baba, daha sonra görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken trafiği tehlikeye atan babanın paylaşımı tepki gördü.

Adli işlem başlatıldı

Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tırın şoför koltuğundaki küçük yaştaki kız çocuğunun Y.B., yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğunu tespit etti.

Tır plakası ve E.B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari para cezası kesildi.

Öte yandan E.B. ve kızı hakkında trafik güvenliğini tehlike atma suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)