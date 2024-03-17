İzmir'de köpeği öldüresiye döven şahsa ev hapsi cezası verildi Kedisini öldüren köpeği hortula döven adam ve olaya müdahale etmeyen bir şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Diğer şahsa ise haftada 1 gün barınakta çalışma cezası verildi.

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İHA

İzmir'de acımasız şekilde hortumla köpeği döven şahıs için istenen ceza belli oldu.

Urla ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli kişi, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı.

Köpeği vahşice dövdü

Acımasız şahıs defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı.

Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu.

Köpek sahibi şikayetçi oldu

M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.

Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaralı köpek tedavi altına alındı

Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.

2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, M.K.’nin köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağarken, soruşturma kapsamında saldırgan M.K. ile olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde, aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen M.K. ve iş yeri çalışanı şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev hapsi cezası verildi

Saldırgan M.K.’ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası, olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K.’ye ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)