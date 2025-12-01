İzmir'de manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları dolandırdı

- İzmir Konak'ta, bir şahıs manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlı kadınları dolandırdı.
- Şüpheli, kadınların güvenini kazanıp paralarını çaldı ve kameralarla tespit edilerek yakalandı.
- Polis, dolandırıcının farklı apartmanlarda da aynı yöntemle suç işlediğini belirledi.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Göztepe semtinde, "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan dolandırıcı, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı.
Şüpheli, önce güven kazandığı evlere girmeyi başardı, ardından bakıcıyı kap getirtme bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı.
DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcının, yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı.
Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağları alarak olay yerinden ayrıldı.
AYNI YÖNTEMLE KAPI KAPI DOLAŞTI
Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli, aynı yöntemle farklı apartmanlarda da dolandırıcılık yapmayı sürdürdü.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı.