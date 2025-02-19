İzmir'de mezarlığı talan ettiler: Şehit mezarına bile saldırdılar
ANKA

İzmir'in Çiğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gece saatlerinde Büyükçiğli Mezarlığı'na girdi.

Şüpheli veya şüpheliler, mezarlıklara saldırdı.

Saldırganlar, 39 mezarın taşlarını kırarak mezarlıkta büyük tahribata yol açtı.

ŞEHİT MEZARINA BİLE SALDIRILAR

Mezarlıkta yapılan incelemer sonucunda, üzücü bir ayrıntı keşfedildi.

Saldırganların, mezarlıkta bulunan şehit mezarını talan ettiği görüldü.

ŞEHİT MEZARI ONARILDI

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, saldırı sonrası zarar gören mezarların tespitini yaptı.

Zarar gören şehit mezarı, aynı gün onarıldı.

Ekipler, sökülmüş fakat parçalanmamış mezar taşlarını onararak eski yerlerine yerleştirdi.

Parçalanan mezar taşları ise birleştirilerek fotoğraflandı.

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Büşra Yıldız
Muhabir