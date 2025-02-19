İzmir'de mezarlığı talan ettiler: Şehit mezarına bile saldırdılar

ANKA
İzmir'in Çiğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gece saatlerinde Büyükçiğli Mezarlığı'na girdi.
Şüpheli veya şüpheliler, mezarlıklara saldırdı.
Saldırganlar, 39 mezarın taşlarını kırarak mezarlıkta büyük tahribata yol açtı.
ŞEHİT MEZARINA BİLE SALDIRILAR
Mezarlıkta yapılan incelemer sonucunda, üzücü bir ayrıntı keşfedildi.
Saldırganların, mezarlıkta bulunan şehit mezarını talan ettiği görüldü.
ŞEHİT MEZARI ONARILDI
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, saldırı sonrası zarar gören mezarların tespitini yaptı.
Zarar gören şehit mezarı, aynı gün onarıldı.
Ekipler, sökülmüş fakat parçalanmamış mezar taşlarını onararak eski yerlerine yerleştirdi.
Parçalanan mezar taşları ise birleştirilerek fotoğraflandı.
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