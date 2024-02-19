İzmir'de muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şoke etti İzmir'de polis ekipleri tarafından 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U.'nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Muhtar adayının evinden ve iş yerinden cephanelik çıktı

Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun, Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)