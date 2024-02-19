İHA
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U.'nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Muhtar adayının evinden ve iş yerinden cephanelik çıktı
Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun, Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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