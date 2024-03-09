İzmir'de nnne kızı defalarca bıçakladı: Genç kız hayatını kaybetti Parkta oturan anne ve kızı sebepsiz yere defalarca bıçaklayan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İHA

Vahşi cinayetin adresi bu sefer İzmir oldu...

Konak Metro yakınında alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y. Y. parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. ile 20 yaşındaki kızı İlayda Alkan'asebepsiz yere birden bıçakla saldırdı.

Yakalandı

Defalarca bıçaklanan anne kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada da kendisini suç aleti bıçakla yaralayan Y. Y. kıskıvrak yakalandı.

Hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kız hayatını kaybetti

20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Y.Y.' nin bir devlet hastanesinde çalışan memur olduğu ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alının zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)