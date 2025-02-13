İzmir'de otomobilin çarptığı adam yaşamını yitirdi

DHA
İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde seyir halinde olan S.U. (45) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş'a çarptı.
60 yaşındaki Akkaş, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Seyit Akkaş'ın cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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