İzmir'de otomobilin çarptığı adam yaşamını yitirdi
DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde seyir halinde olan S.U. (45) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş'a çarptı.

60 yaşındaki Akkaş, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seyit Akkaş'ın cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor