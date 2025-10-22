Abone ol: Google News

İzmir'de parkta kanlı tartışma: Defalarca bıçaklandı

İzmir'de tartıştığı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 5 yerinden bıçaklanan şahıs, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 01:21

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yunus Keskin Parkı'nda yerde yatan şahsın vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaralının Oğuz D. olduğunu belirlerken sağlık ekipleri ise yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan Oğuz D.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Oğuz D.'yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlatıldı.

