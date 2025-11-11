İzmir'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

- İzmir'in Foça ilçesinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu.
- Sürücüler ve esnaf zor anlar yaşarken, trafik bazı bölgelerde aksadı.
- Yağışın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor ve belediye ekipleri su baskınlarına karşı tedbir aldı.
İzmir'de cadde ve sokaklar yine göle döndü.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde, sabah saatlerinde sağanak başladı.
Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, yağışın dinmesini bekledi.
SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
SAĞANAK ALİAĞA'DA DA ETKİLİ OLDU
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından İzmir’in Foça ilçesinden sonra Aliağa’da da sağanak etkili oldu.
Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı.
SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.