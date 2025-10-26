İzmir'de silahlı gasp zanlıları yakalandı, 1 kişi tutuklandı

- İzmir'in Foça ilçesinde 2 kişi, bir büfede silahlı gasp girişiminde bulundu.
- Polis ekipleri, gasp zanlılarını yakalayarak S.A.'yı tutukladı, A.Ş.'yi ise serbest bıraktı.
- Olay sırasında kullanılan silahın çalıntı olduğu belirlendi.
Büfe sahibini darbeden şüpheliler, olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede şüphelilerin S.A. ve A.Ş. isimli 2 erkek şahıs olduğu belirlendi.
ADRESLERİ BELİRLENDİ
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin yeri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda S.A. ve A.Ş.'nin gözaltına alınmak istendiği sırada S.A., polis ekiplerine silah doğrultarak kaçmaya çalıştı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle S.A.'nın elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan S.A. ve A.Ş., işlemleri için emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, A.Ş. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan şüpheli şahısların yanlarında bulundurduğu silahın ise çalıntı olduğu öğrenildi.