DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde husumetli B.M. ile T.Y. arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, o anlar bir cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadını kalkan olarak kullandı

Görüntülerde; B.M.'nin ruhsatsız tabanca ile koştuğu, bu sırada sokaktaki Öznur Şahin'in tarafların arasında kaldığı, B.M.'nin Şahin'i kalkan olarak kullandığı, çıkan arbedede B.M.'nin tabanca ile bacağından yaralandığı görüldü.

Yakalandılar

Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralı halde kaçmaya çalışan B.M. gözaltına alındı.

Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan Öznur Şahin ifade verirken, kaçan diğer şüpheli T.Y. polis ekiplerince yakalandı.

"Her ikisinden de şikayetçiyim"

3 çocuk annesi Öznur Şahin'in ifadesinde şunları kaydetti:

B.M. ve T.Y. adlı bu kişileri tanımam. Bu kişilerle husumetim ve kan bağım yoktur. Saat 19.00'da fırına ekmek almaya gittim. Ardından eve dönerken biri arkamdan sarılıp, karşı tarafa 4 el ateş etti. Sonrasında hızla oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu kişinin kime ateş ettiğini görmedim. Koşarak uzaklaşırken, arkamdan koşuşturmalar duydum. Ardından ilk ateşi eden ve adını karakolda öğrendiğim B.M., bana sarıldı. Geldiği yöne çevirdi. Elinden kurtulmak istediysem de bırakmadı. 'Bırak beni kimsin sen' diye bağırdım. Sonra sokaktan elinde silahla gelen, adını karakolda öğrendiğim T.Y. geldi. Bu kişi de silahı bana ve B.M.'ye doğrulttu. B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı. Olayın şokuyla evime gittim. Her ikisinden de şikayetçiyim.