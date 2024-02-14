İzmir'de tabancasını gösterirken kuzenini öldürdü Karşıyaka'da kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Berrin Taşan Sokak’ta şans oyunları bayiliği yapan 30 yaşındaki A.H., bayinin karşısında bulunan ve kuzeni olan 44 yaşındaki Atakan Kaçıkçı'nın işlettiği matbaaya gitti.

İddiaya göre A.H., yanında bulunan ve kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı kuzeni Kaşıkçı'ya gösterdiği esnada tabanca ateş aldı.

Göğsünden tek kurşun isabet eden Atakan Kaçıkçı yere yığılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayıp, kısa sürede olayın şüphelisi A.H.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Atakan Kaçıkçı, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaşıkçı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tabancayı gösterirken yanlışlıkla vurdu

Olayı gerçekleştiren kuzen A.H., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, tabancayı göstermek isterken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan A.H.'nin işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)