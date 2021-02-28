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    İzmir'de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

    Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Can Tekin takla attığı arabasından burnu bile kanamadan çıktı.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 02:50
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 02:55
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    İzmir'de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

    İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Gürçeşme Caddesi üzerinde ilerleyen Ahmet Can Tekin (25) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı.

    KEMER SAYESİNDE YARA ALMADI

    Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi.

    Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir'de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu VİDEO

    İzmir de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu #1

    İzmir de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu #2

    İzmir de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu #3

    İzmir de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu #4

    İzmir de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu #5

    İzmir de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu #6

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