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- İzmir'de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
İzmir'de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Can Tekin takla attığı arabasından burnu bile kanamadan çıktı.
- DHA
- 28.02.2021 - 02:50
- Güncelleme : 28.02.2021 - 02:55
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Gürçeşme Caddesi üzerinde ilerleyen Ahmet Can Tekin (25) direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı.
KEMER SAYESİNDE YARA ALMADI
Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi.
Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu VİDEO