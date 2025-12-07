İzmir'de trafikte drift ve makas atan magandalar yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte kural ihlali, maddi zararlardan, ciddi yaralanmalara; hatta can kayıplarına sebep olabiliyor.

Hem kendi, hem trafikteki diğer vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına, her kurala uymak, büyük önem taşıyor.

Uymayanlar ise ekiplerce bir bir tespit ediliyor, gereken yaptırımlar uygulanıyor.

"GEREĞİ YAPILDI"

Son olarak İzmir'de trafikte drift ve makas atarak ilerleten magandalar yakalandı.

Yakalanan sürücülere uygulanan cezaları sosyal medya hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımına "Gereği yapıldı" notunu düştü.

"GEREĞİ YAPILDI: HEM DRİFT, HEM DE MAKAS ATANLAR YAKALANDI"

Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası kesileceğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

Gereği yapıldı. Hem drift, hem de makas atanlar yakalandı. İzmir'de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücüler yakalandı.



Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre:



Drift atan sürücüye, 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz.

"MAKAS ATAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNİ 60 GÜN GERİ ALACAĞIZ"

"Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre:

Makas atan sürücüye, 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

"BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"