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    İzmir'de üniversite öğrencisini kılıçla öldüren zanlıya yeniden müebbet

    21 yaşındaki üniversite öğrencisini babasına ait kılıçla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan katil zanlısına, yeniden yargılandığı davada aynı hüküm verildi.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:35
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    İzmir'de üniversite öğrencisini kılıçla öldüren zanlıya yeniden müebbet

    İzmir'in Bornova ilçesinde 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26), Zülal Tütüncü'yü (21), babasına ait kılıçla öldürdü.

    Suçunu itiraf eden Öztürk tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Öztürk, 2020'nin Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

    Tütüncü Ailesi'nin avukatı, Öztürk'ün aldığı cezanın az olduğu iddiasıyla, sanığın avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçe gösterip dosyayı istinafa taşıdı.

    Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Öztürk'ün akli durumu ve cezai ehliyeti ile ilgili sadece Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden rapor alındığı hatırlatarak yetkili İstanbul 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor istedi.

    İzmir de üniversite öğrencisini kılıçla öldüren zanlıya yeniden müebbet #1

    YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

    Daire, alınacak bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

    Daire, Öztürk'ün Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun hükme esas alınması sebebiyle eksik incelemeyle karar verildiğini belirtti.

    Böylece daire, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

    CEZAİ EHLİYETİ TAM

    İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

    Duruşmada söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin hasta olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini savunarak beraatini talep etti.

    İzmir de üniversite öğrencisini kılıçla öldüren zanlıya yeniden müebbet #2

    TEKLİ ODA İSTEDİ

    Son sözü sorulan sanık Öztürk ise "Son derece pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Rahatsız olduğum için psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum. Bu nedenle cezaevinde tekli odaya alınmam için yazı yazılmasını istiyorum.” dedi.

    YENİDEN MÜEBBET ALDI

    Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan istenen raporda cezai ehliyeti tam çıkan Öztürk için müebbet hapis talep etti.

    Mahkeme heyeti; sanık Öztürk'ü, Zülal Tütüncü'yü öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmayı bitirdi.

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