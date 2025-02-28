İzmir'de uyuşturucu taciri düzenlenen operasyon ile yakalandı

İHA
Uyuşturucu tacirleri ile mücadele sürüyor..
Bu kapsamda, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 27 Şubat günü uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
15 BİN 537 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
Çalışma çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.Ç. (25), uyuşturucu nitelikli 15 bin 537 adet hapla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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