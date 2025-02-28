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İzmir'de uyuşturucu taciri düzenlenen operasyon ile yakalandı

İzmir'de uyuşturucu taciri düzenlenen operasyon ile yakalandı Uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.Ç., uyuşturucu nitelikli 15 bin 537 adet hapla yakalandı.