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DHA

İzmir’in Konak ilçesinde bir apartmanın 2'nci katındaki ağız ve diş sağlığı merkezinde hekim olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

VURDUĞU HEKİMİN VİDEOSUNU ANNESİNE GÖNERDİ

M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı.

Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirince adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPTILAR

Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI ESKİ ORTAĞIM"

M.E., ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü.

"HIRSIMI ALAMADIM"

Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım." şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.