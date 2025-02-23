DHA
İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde korkutucu bir olay meydana geldi.
Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre, kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan saçmalar 12 yaşındaki Ateş Ali E.’nin başına isabet etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Rıfat E.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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