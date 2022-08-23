İzmir'deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı

İzmir'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı binanın üstteki 6 katı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir’in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı.

DHA’nın haberine göre binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı.

Gören panik oldu

Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı.

O anlar kamerada

Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.