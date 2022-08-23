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    İzmir'deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı

    İzmir'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı binanın üstteki 6 katı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 23.08.2022 - 14:18
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    İzmir'deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı.

    DHA’nın haberine göre binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı.

    Gören panik oldu

    Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü.

    Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı.

    O anlar kamerada

    Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İzmir deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı #1

    İzmir deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı #2

    İzmir deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı #3


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