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- İzmir'deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı
İzmir'deki 10 katlı bina kontrollü yıkıldı
İzmir'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı binanın üstteki 6 katı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 23.08.2022 - 14:18
İzmir’in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı.
DHA’nın haberine göre binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı.
Gören panik oldu
Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü.
Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı.
O anlar kamerada
Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.