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DHA

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, sosyal medya üzerinden aldığı bir tehdit mesajının ardından korkunç bir olayla karşı karşıya kaldı. 19 Ocak’ta Ahmet Furkan B. isimli kişi tarafından gönderilen mesajda, “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" ifadeleriyle tehdit edildiği öğrenildi. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

"BENİ İÇERİ ALMAZSANIZ, HEM ONU HEM DE SİZİ YAKARIM"

Beş gün sonra, 24 Ocak’ta, Ahmet Furkan B., Garih'e ait İstanbul Beşiktaş’taki Alarko Holding binasına gelerek, arabasıyla binaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesine fırsat vermeden hızla bariyerlere yönelen şüpheli, binanın girişindeki dubalara çarparak durmak zorunda kaldı. Öfkeli bir şekilde araçtan inen Ahmet Furkan B., "İzzet Garih buraya gelecek! Eğer beni içeri almazsanız, hem onu hem de sizi yakarım!" diye bağırarak tehditler savurdu.

"İZZET GARİH'İN KARDEŞİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Furkan B., verdiği ifadede İzzet Garih’in kardeşi olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle böyle bir harekette bulunduğunu öne sürdü. Mahkemede de pişmanlık göstermeyen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin holding binasına aracıyla dalmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Furkan B.’nin hafif ticari aracıyla bariyerlere doğru hız kesmeden ilerlediği, çarpışmanın ardından aracının dubaların üzerinde asılı kaldığı görülüyor. Ardından sinirle araçtan inen şüpheli, güvenlik görevlilerinin üzerine yürüyerek tehditler savuruyor. Akşam saatlerinde tekrar holding binasına gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlileri tarafından engellenerek geri çevriliyor.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.



