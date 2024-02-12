Jeff Bezos'un ultra lüks yatı Fethiye'de... Yakıt ikmali yaptı Fethiye'ye demir atan dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', 600 bin litre yakıt aldı.

DHA

Türkiye'nin tatil beldeleri kış aylarında bile dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor.

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye limanına yanaştı.

600 bin litre yakıt aldı

Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox, Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı.

Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, özellikleri ile dikkati çekiyor.

12 metrelik havuz

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuzu, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor.

İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor. Yat, çevredekilerce de büyük ilgi görüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)