Kadıköy'de anaokulunda kaydıraktan düşen çocuk, ölümden döndü

İHA

İstanbul Kadıköy Suadiye’deki özel bir anaokulunda yaşanan olay, ihmaller zinciriyle çocuğun hayatını tehlikeye soktu. 12 Mart günü Anabilim Koleji Anaokulu'nda eğitim gören 3,5 yaşındaki T.K., okul saatlerinde kaydıraktan kayacağı sırada yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek başını sert zemine çarptı.

İddiaya göre okul yönetimi, durumu "önemsiz" olarak değerlendirdi ve çocuğun arkadaşları tarafından itilerek düştüğünü öne sürdü. Ailesiyle yapılan telefon görüşmesinde, “Bir şey yok ama görmek isterseniz gelebilirsiniz” denilmekle yetinildi.

"KAFASINDAKİ KAN LEKESİNİ BOYA SANDILAR"

Olayın ardından okula giden anne, kızının başında gözle görülür bir kızarıklık olduğunu fark etti. Görevlilere ne olduğunu sorduğunda ise, hem öğretmenin hem de okul müdürünün bu lekenin boyadan kaynaklandığını düşündüğünü öğrendi. Ancak aile, kızlarının sergilediği uyku hali ve durgunluktan şüphelenerek çocuğu özel bir hastaneye götürdü.

İlk hastanede doktorlar ciddi bir sorun olmadığını söyleyerek, tetkik yapmadan gönderilmesini önerdi. Ancak çocuk odada kusmaya başlayınca tomografi çekildi. Görüntülemede kafatasında çatlaklar olduğu tespit edildi. Buna rağmen aile, tatmin edici bir açıklama alamadığı için başka bir özel hastaneye başvurdu.

Bu kez sonuç çok daha ağırdı: ikinci tomografide çocuğun hayati riski olduğu ortaya çıktı. Aile, zaman kaybetmeden çocuğu kendi imkânlarıyla bir devlet hastanesine götürdü. Üçüncü tomografiden yalnızca dakikalar sonra T.K. acil olarak ameliyata alındı. Dört gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören küçük kız, ardından servise alındı ve tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

"KIZIMIN BAŞINDA DİKİŞLER VAR, SAÇLARI KAZINDI, PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Baba Mehmet Oğuz Korkmaz, yaşadıkları süreci bir “ihmal zinciri” olarak tanımladı. Olay anında okulda sağlık personeli, hemşire ya da revirin bulunmadığını, ambulansın çağrılmadığını ve okulun her detayı geçiştirmeye çalıştığını söyledi.

Kızımın başında kan vardı, ama öğretmeni bu lekenin boya olduğunu söyledi. Ambulans çağırmak yerine bizi aradılar. Okula gittiğimizde de 'bir şey yok' diyerek bizi ikna etmeye çalıştılar. Hastanede bile ilk etapta tomografi bile çekilmedi. Sonra kızım odada kustu, o zaman çektiler. Bir çatlak var dediler ama önemsemediler. Biz başka bir hastaneye gittik, orada durumun çok kritik olduğu söylendi. Hemen devlete gittik ve ameliyata alındı. Şu anda kızımın başında çok sayıda dikiş var, saçları tamamen kazındı. Psikolojisi bozuk, biz de aynı şekilde çok zor bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki bir yıl boyunca her ay kontrole gitmek zorundayız.

Aile, hem okul yönetiminin gözetim ihmali hem de ilk başvurdukları sağlık kurumunun ihmalkâr yaklaşımı nedeniyle yetkililere resmi şikâyette bulundu. Soruşturma başlatıldığı öğrenildi.