Kadıköy'de terapiste cinsel saldırı: 40 yıla kadar hapsi istendi

Kendisini polis olarak tanıttıktan sonra genç terapiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında, 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kadıköy'de terapi merkezi olarak faaliyet gösteren iş yeri sahibi kadına, kendisini polis olarak tanıtıp silahla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Masal T.'nin, sağlık merkezi olan iş yerine gelen tanımadığı bir kişinin cebinden rozet ve telsiz çıkartıp polis olduğunu, emniyete götüreceğini, kendisine bir şeyler vermesi halinde işlem yapmayacağını söylediği anlatıldı.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU, SİLAHINI AĞZINA SOKTU, TOKAT ATTI

Bunun üzerine Masal T.'nin 800 lira parası olduğunu, isterse vereceğini ifade ettiği aktarılan iddianamede, ancak şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, direnmesi üzerine belinden silah çıkartarak ağzına soktuğunu, akabinde yüzüne tokat attığını, başına silah dayadığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu anlattığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Ş.K.'nin alınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, dosya kapsamına göre müştekinin anlatımlarının tutarlı olduğu, sanığa iftira atılmasını gerektiren bir husumetlerinin bulunmadığı, bu nedenle Ş.K.'nin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği aktarıldı.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın eylemlerinin "nitelikli yağma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını oluşturduğu vurgulanan iddianamede, sanık Ş.K.'nin adli sicil kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği, bu nedenle kanunun ilgili suç için öngördüğü cezanın alt sınırından uzaklaşarak hapis cezası verilmesi istendi.

İddianamede, bu kapsamda sanık Ş.K.'nin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yerinde silahla nitelikli yağma" suçlarından toplam 12 yıldan, 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ş.K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.