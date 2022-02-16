6 bin 500 euro ödeyip yaptırdığı tedavinin Almanya’da gittiği doktorda yanlış olduğunu öğrenen Hatice Kuşdoğan, sağlığından ve parasından oldu.

Almanya’da yaşayan Hatice Kuşdoğan (68), dost tavsiyesi üzerine İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’nde bir diş kliniğine protez taktırmak için gelerek 6 bin 500 euro (yaklaşık 100 bin TL) karşılığında anlaştı.

Tedavi altına alınan Kuşdoğan’a önce implant yapıldı. Yapılan dişleri kasım ayında takıldı. Tedavi sonrası kızı Semra Kuşdoğan ile Almanya’ya dönen Hatice Kuşdoğan, artan diş ağrıları şikayeti ile Almanya’daki diş doktoruna göründü.

ALMAN DOKTORLAR "YANLIŞ TEDAVİ" DEDİ

Almanya’da bulunan doktorlar, Kuşdoğan’a yanlış tedavi uygulandığını ve yapılan protezlerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Kuşdoğan, kızı Semra Kuşdoğan ile tedavi için tekrar Türkiye’ye döndü.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ, HASTASINI KOVDU

İddiaya göre, Hatice Kuşdoğan, dişlerini yaptırdığı diş hekimine artan şikayetlerini ve Almanya’daki doktorların kendisine yanlış tedavi uygulandığını söyleyince doktor bir anda öfkelenip hastası Hatice Kuşdoğan’a ve kızı Semra Kuşdoğan’ı kovdu.

FATURA İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Hatice Kuşdoğan’ın kızı Semra Kuşdoğan, 6 bin 500 euro para ödediklerine dair fatura isteyince diş hekiminin yardımcısı ile Semra Kuşdoğan arasında tartışma yaşandı. Öte yandan olay üzerine Hatice Kuşdoğan ve kızı Semra Kuşdoğan, diş hekimi hakkında adli süreç başlattı. Semra Kuşdoğan ile doktorun yardımcısının tartışması ise kameraya yansıdı.

Kadıköy’de yaptırdığı diş tedavisinde sağlığından ve parasından oldu VİDEO



“HEM MAĞDURUZ HEM SAĞLIĞIMIZ GİTTİ”

Hatice Kuşdoğan, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben hem mağdur oldum hem sağlığım bozuldu. Kulağımdaki ağrıdan duramıyorum, burnumdan nefes alamıyorum, yüzüm iki taraflı şişti. Konuşma zorluğu çekiyorum. Geceleri nefes alamıyorum. Protezleri sürekli çıkarıyorum. Ne diyeyim, hem mağduruz hem sağlığımız gitti. Hem de kızım şiddete uğradı.

“DOKTOR KIZIMA RESMEN VURACAKTI”

Ben önüne geçmeseydim tekniker de doktoru odaya kilitlemeseydi doktor kızıma resmen vuracaktı. Korkudan ben ne yapacağımı şaşırdım. O anda çok kötü bir panik ve şok yaşadım. O günden beri de zaten tansiyon sorunu yaşıyorum. Sürekli baş ağrısı yaşıyorum. Dişler çok kötü. Ben fazlaca şikayetçi de olmadım kızımı daha çok üzmeyeyim diye. Uzun kaşık kullanamıyorum. Gittiğimiz profesör doktor dişlerin hepsinin yanlış yapıldığını söyledi implantının da yanlış olduğunu söyledi. Yetkililerden isteğim ben çok mağdur oldum. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Benim davamı da hızlandırsınlar istiyorum.”





“6 BİN 500 EURO ÖDEYİP FATURA ALAMADIK”

Konu hakkında konuşan kızı Semra Kuşdoğan ise, “Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan gurbetçi bir aileyiz. Ülkemize de sürekli gelip gidiyoruz. Bu kez de dişinin yapılması için bir aracı vesilesiyle buraya geldik. İstanbul’a Bağdat Caddesi’nde bir doktora geldik, dişi tamamlandı, yapıldı, döndük. Ancak birkaç hafta sürmeden annemin şikayetleri, ağrıları olduğu için kendi doktoruna gitti. Doktoru da yanlış bir tedavi olmuş olduğunu ve acilen düzeltilmesi gerektiğini söyleyince tekrar doktorla irtibata geçip 7 Şubat’ta buraya tekrar geldik, dişin düzeltilmesi umuduyla. Ancak doktorun hakaretleri, şiddeti ve bunu tedavi edemeyeceği yönündeki tavrıyla karşılaştık. Aynı zamanda 6 bin 500 euro ödeyip fatura alamadık.

“TEHDİTLERLE SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILDIK”

Hem maddi hem manevi şekilde mağduruz. Ve daha sonrasında da yine tehditlerle sindirilmeye çalışıldık. Şu anda da her türlü adli sürece girdiğimiz için annemin tedavisi de yapılamıyor. Yani maddi, manevi psikolojik olarak mağdur durumdayız.

“ANNEMİN BU ADLİ SÜREÇTE DİŞİNE MÜDAHALE EDİLEMİYOR”

En önemlisi de annemin bu adli süreçte dişine müdahale edilemiyor. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Maddi manevi mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.