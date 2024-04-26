İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine 'yolsuzluk' soruşturması: İstifa etmeyi düşünüyorum

Filistin devletinin tanınması yönünde adım atmaya hazırlanan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde hedef tahtasına oturtuldu.
Başbakan Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasının ardından görevi bırakacağının sinyalini verdi.
Haftanın geri kalanıyla ilgili programlarını iptal eden Sanchez, istifa etmeyi düşündüğünü söyledi.
İstifa planı: Kararını açıklayacak
2018'den beri İspanya'yı yöneten Pedro Sanchez, kendisi ve eşi Begona Gomez'in yaşadığı "saldırıların ciddiyetinin" kendisini pozisyonunu yeniden değerlendirmeye yönelttiğini belirtti.
İspanyol lider, kararını pazartesi günü açıklayacağını söyledi.
Eşinin ticari işlerine soruşturma
Sanchez'in açıklaması, Madrid mahkemesinin, liderinin Uluslararası Af Örgütü ile bağlantıları bulunan aşırı sağcı Manos Limpias'ın (Temiz Eller) şikayeti sonrasında Begona Gomez'in ticari işlerine ilişkin ön soruşturma başlatmasından saatler sonra geldi.
Başbakan Sanchez: Begona onurunu savunacak
Mektubunda, Manos Limpias'ın şikayetinin, siyasi eğilimlerini "açıkça sağcı ve aşırı sağ" olarak tanımladığı haber sitelerinin "iddia edilen haberlerine" dayandığını söyleyen Sanchez, şu ifadeleri kullandı:
Begona onurunu savunacak. Görünüşte skandal olan ama var olmayan gerçekleri açığa çıkarmak için adalet sistemiyle gerektiği kadar iş birliği yapacak.
"Zorbalık operasyonu yapıyorlar"
İspanya Başbakanı Sanchez, siyasi rakiplerini, özellikle de muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağ Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ı, "Manos Limpias ile iş birliği yapmakla" suçladı.
Sanchez, söz konusu kesimin, "eşine saldırarak kişisel ve siyasi çöküntüye uğratmak " amacıyla "zorbalık operasyonu" başlattığını söyledi.
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