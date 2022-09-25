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    Kağıthane'de park yeri kavgası: Yerden yere vurdular

    Alkollü şehir magandaları, mahalleye aracını park etmek isteyen Mustafa Selçuk'u darbetti. 3 şüpheli, iz kalmaması için yerdeki kanları sildi.
    • 25.09.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 13:33
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    Kağıthane'de park yeri kavgası: Yerden yere vurdular

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde evine gelen 57 yaşındaki Mustafa Selçuk T., cadde üzerindeki boş bir yere arabasını park etti.

    Aracından inerek evine doğru yürüyen adam, bağıran alkollü şahısların 'Arabanı çek, buraya park edemezsin' bağrışlarıyla saldırıya uğradı.

    Saldırganlar, önce dövdü sonra başında şişe kırdı

    Neye uğradığını şaşıran Mustafa Selçuk T.’yi alkollü şahıslar dakikalarca acımasızca darbetti.

    Darbetmekle kalmayan şehir eşkıyaları, adamın başında şişe kırıp, kaldırımda sürükledi.

    Kağıthane'de alkollü magandaların  öldüresiye saldırısı VİDEO

    Olay yerinde iz bırakmamak için kanları sildiler

    Sakinleşmeyen şehir eşkıyaları, Mustafa Selçuk T.’ye adeta sokak ortasında işkence etti.

    Saldırganlar bir süre sonra Mustafa Selçuk T.’yi arabasına bindirip olay yerinden gönderdikten sonra yerdeki kanları silmeye çalıştı.

    Olay yerinden kaçmayı başaran Mustafa Selçuk T., tedavi olmak için hastaneye gitti.

    Ekipler olay yerini inceledi

    Hastane polisinin aldığı ifade doğrultusunda harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yaptı.

    Kağıthane de park yeri kavgası: Yerden yere vurdular #1

    Şüpheliler tutuklandı

    Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şehir eşkıyalarının 21 yaşındaki Serkan G. , 35 yaşındaki Abdülselam G. ve 19 yaşındaki Abdülkadir K.  olduğu tespit edildi.

    Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kağıthane de park yeri kavgası: Yerden yere vurdular #2


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